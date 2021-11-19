Дело о гибели дочери Конкина направят в суд

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца и руководителя ООО "Фитнес-клуб "Джамп" Анны Андриановой, - говорится в сообщении. - Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу".

Софья Конкина 22 сентября 2020 года стала тонуть при плавании в бассейне фитнес-клуба "Джамп". По данным следствия, в результате отсутствия в клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания помощи в клубе, через два дня Конкина умерла в больнице. Учредителю и управляющей ООО "Фитнес-клуб "Джамп" Анне Андриановой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По ч. 2 данной статьи фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы. Также в целях обеспечения заявленного потерпевшим Конкиным гражданского иска арестовано имущество обвиняемой стоимостью 11 млн рублей.