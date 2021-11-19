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Дело о гибели дочери Владимира Конкина в фитнес-клубе направят в Пресненский суд

ТАССиещё 1
27 минут назад

Генпрокуратура направит в Пресненский суд Москвы уголовное дело в отношении учредителя столичного фитнес-клуба, в котором погибла дочь актера Владимира Конкина София. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

Дело о гибели дочери Конкина направят в суд
Фото: facebookfacebook

"В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении владельца и руководителя ООО "Фитнес-клуб "Джамп" Анны Андриановой, - говорится в сообщении. - Уголовное дело будет направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу".

Софья Конкина 22 сентября 2020 года стала тонуть при плавании в бассейне фитнес-клуба "Джамп". По данным следствия, в результате отсутствия в клубе медперсонала, дежурного инструктора по плаванию и несвоевременного оказания помощи в клубе, через два дня Конкина умерла в больнице. Учредителю и управляющей ООО "Фитнес-клуб "Джамп" Анне Андриановой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. По ч. 2 данной статьи фигурантке грозит до 6 лет лишения свободы. Также в целях обеспечения заявленного потерпевшим Конкиным гражданского иска арестовано имущество обвиняемой стоимостью 11 млн рублей.

Происшествия,Владимир Конкин,Генпрокуратура РФ,
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