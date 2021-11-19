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СК требует арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке

Газета.Ru
14 минут назад

Следствие требует арестовать министра культуры Крыма Арину Новосельскую, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

СК требует арестовать министра культуры Крыма по делу о взятке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее ходатайство поступило в суд в пятницу, 19 ноября.

По данным следствия, в 2018 году чиновница получила от компании "Меандр" 25 млн рублей за то, что оказывала им покровительство при выполнении строительно-монтажных работ в Крымском государственном центре детского театрального искусства. По месту жительства и работы Новосельской провели обыски, подозреваемая задержана.

Старое здание Крымского академического театра кукол признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новое здание так и не было введено в эксплуатацию, по информации СМИ, в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком. При этом Новоселькая еще в 2017 году сообщала, что строительство нового кукольного театра будет стоит более 1 млрд рублей.

Происшествия,Арина Новосельская,
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