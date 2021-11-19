Двух сотрудников МЧС задержали в Москве

Первого заместителя начальника управления МЧС по Москве Андрея Мищенко и замруководителя оперативного отдела столичного главка Виктора Самарина заподозрили в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

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Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию, сообщив, что Мищенко и Самарина задержали при получении взятки.

По словам собеседника издания, уголовные дела сотрудников главка МЧС не связаны между собой: они якобы брали деньги независимо друг от друга, а задержали их во время двух разных спецопераций.

Источник «Ленты.ру» утверждает, что каждый из задержанных получил взятку в 50 тыс. рублей. За эти деньги чиновники якобы обещали выдать бизнесменам паспорта объектов, необходимые для прохождения процедуры лицензирования.