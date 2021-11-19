Двух сотрудников МЧС задержали в Москве

Первого заместителя начальника управления МЧС по Москве Андрея Мищенко и замруководителя оперативного отдела столичного главка Виктора Самарина заподозрили в получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.
Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию, сообщив, что Мищенко и Самарина задержали при получении взятки.
По словам собеседника издания, уголовные дела сотрудников главка МЧС не связаны между собой: они якобы брали деньги независимо друг от друга, а задержали их во время двух разных спецопераций.
Источник «Ленты.ру» утверждает, что каждый из задержанных получил взятку в 50 тыс. рублей. За эти деньги чиновники якобы обещали выдать бизнесменам паспорта объектов, необходимые для прохождения процедуры лицензирования.
По подозрению во взяточничестве ранее задержали главу отдела организации надзорных мероприятий МЧС по Татарстану. По версии следователей, он участвовал в создании преступной схемы по выдаче лицензии на ремонт средств обеспечения пожарной безопасности за взятку. Свою вину он не признал.