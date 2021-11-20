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Высокопоставленных сотрудников МЧС Москвы задержали за взятки

Мослентаиещё 11
35 минут назад

В Москве задержали высокопоставленных сотрудников МЧС. Их подозревают в получении взяток. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщил Telegram-канал «112».

Высокопоставленных сотрудников МЧС задержали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По имеющимся данным, первый заместитель главы ГУ МЧС Москвы Андрей Мищенко и начальник отдела антикризисного управления Виктор Самарин установили расценки на получение паспортов безопасности для коммерческих организаций. Мищенко – 70 тысяч рублей, Самарин – 50. Теперь оперативники ФСБ выясняют количество эпизодов и полный список организаций, купивших документы.

Уточняется, что через неделю, 27 ноября, полковник Мищенко должен был получить звание генерала.

Ранее в Москве сотрудник ГИБДД был задержан за взятку в 35 миллионов рублей. Он пытался выманить деньги у предпринимателя за невозбуждение уголовного дела.
Происшествия,Криминал,Виктор Самарин,Андрей Мищенко,ГИБДД,ФСБ,МЧС,
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