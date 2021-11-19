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Опубликовано видео ареста обвиненного в развращении ребенка депутата КПРФ

Александр Кузьмин
41 минуту назад

Депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, который подозревается в развращении ребенка, арестовали. Кадры, на которых видно, как правоохранители выводят народного избранника из подъезда его дома, публикует телеканал «360».

Как сообщает СУ Следственного комитета России по Приморскому краю, суд избрал в отношении Самсонова меру пресечения в видео заключения под стражу.

«Подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», – отмечает СК России.

Происшествия,Криминал,Видео,Артем Самсонов,КПРФ,СКР,
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