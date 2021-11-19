Опубликовано видео ареста обвиненного в развращении ребенка депутата КПРФ

Депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, который подозревается в развращении ребенка, арестовали. Кадры, на которых видно, как правоохранители выводят народного избранника из подъезда его дома, публикует телеканал «360».
Как сообщает СУ Следственного комитета России по Приморскому краю, суд избрал в отношении Самсонова меру пресечения в видео заключения под стражу.
«Подозреваемый, находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребенком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении», – отмечает СК России.