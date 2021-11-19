Генпрокуратура подала иск против бывшего подмосковного прокурора Константина Томбулова, иск о конфискации имущества и изъятии активов, в основном земельных участков, на сумму 750 миллионов рублей рассматривается в Симоновском районном суде Москвы, сообщает «Коммерсантъ».

Фигурант является главным из 11 ответчиков, с иском обратился весной 2021 года первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин, слушания по делу о нарушении антикоррупционного законодательства начались на днях.

Следствие обвиняет Томбулова в том, что он во главе группы получал взятки в виде земельных участков за отказ от преследования обвиняемых, во время проверок похищал их имущества, а также участвовал в незаконном обороте оружия.

В период с 2000 по 2015 годы фигурант занимал должности следователя Люберецкой городской прокуратуры, заместителя прокурора, затем возглавил ее. В 2017 году он работал следователем по особо важным делам в управлении по Московской области, с мая 2017 по ноябрь 2018 — замглавы следственного отдела СКР по Люберцам.

Томбулов официально отчитывался только о зарплате, за 18 лет они с женой заработали 12 миллионов рублей. В то же время он получил более 250 земельных участков в Подмосковье, записанных на подставных лиц и родственников, а двое его часов, изъятых при обыске, Breguet и Vacheron Constantin, оценили более чем в четыре миллиона рублей.