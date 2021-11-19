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Раскрыта причина пожара в квартире Хлебниковой

Елена Прошина
49 минут назад

Источники в правоохранительных органах заявили, что установлена причина пожара в квартире певицы Марины Хлебниковой. Предположительно, артистка выпила и уснула с непотушенной сигаретой, от которой загорелась постель, сообщает «Царьград».

В полиции заявили, что предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Однако по словам другого источника, знакомого с ситуацией, который поделился информацией на условиях анонимности, певица на днях вернулась с гастролей, устала и решила отдохнуть. Находясь в алкогольном состоянии, она уснула, не потушив сигарету, что и привело к печальным последствиям.

У Хлебниковой обожжено более 50% тела

Напомним, пожар в квартире 56-летней Хлебниковой на Ратной улице в Москве случился вечером 18 ноября. В результате огонь охватил 10 квадратных метров на втором этаже двухуровневой квартиры и был ликвидирован в 22:50. Обгоревшую Марину Хлебникову вынесли в одеяле из квартиры прибывшие сотрудники МЧС, которые не сразу смогли найти ее в задымленном помещении. Находящейся без сознания женщине оказали первую помощь и срочно госпитализировали.

Артистка после пожара в своей квартире была доставлена в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, врачи которого диагностировали у женщины отравление угарным газом и ожоги по всему телу. По словам медиков, состояние Хлебниковой «тяжелое, но стабильное».

Происшествия,Видео,Марина Хлебникова,МЧС,МВД,Царьград ТВ,
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