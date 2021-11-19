У эстрадной певицы Марины Хлебниковой зафиксированы ожоги более 50% тела. Как сообщает Telegram-канал Mash, от огня у женщины пострадали кожа лица, туловища и верхние дыхательные пути.

По информации канала, сейчас Хлебникова находится в медиаментозной коме, врачи проводят интенсивную терапию. 56-летняя певица подключена к ИВЛ с вазопрессорной поддержкой. По предварительным данным, в её крови также обнаружен алкоголь. Медики отказываются делать прогнозы относительно выздоровления артистки.

Специалисты рассматривают две версии пожара в ее квартире — тлеющая сигарета и короткое замыкание.

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, в момент возгорания в доме находились пять человек, двоим из них потребовалась помощь врачей.