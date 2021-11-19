В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

У Хлебниковой поражено более 50% тела после пожара

Елена Прошина
48 минут назад

У эстрадной певицы Марины Хлебниковой зафиксированы ожоги более 50% тела. Как сообщает Telegram-канал Mash, от огня у женщины пострадали кожа лица, туловища и верхние дыхательные пути.

По информации канала, сейчас Хлебникова находится в медиаментозной коме, врачи проводят интенсивную терапию. 56-летняя певица подключена к ИВЛ с вазопрессорной поддержкой. По предварительным данным, в её крови также обнаружен алкоголь. Медики отказываются делать прогнозы относительно выздоровления артистки.

Специалисты рассматривают две версии пожара в ее квартире — тлеющая сигарета и короткое замыкание.

Появилось видео с места пожара у дома певицы Марины Хлебниковой

Напомним, что пожар площадью 10 квадратных метров произошел вечером 18 ноября в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве. По информации МЧС, в момент возгорания в доме находились пять человек, двоим из них потребовалась помощь врачей.

Ранее РЕН ТВ со ссылкой на дочь Хлебниковой сообщал, что певица курила у окна и от этого могли загореться вещи. Также, вместе с Хлебниковой дома находилась ее мать.

Происшествия,Видео,Марина Хлебникова,РЕН ТВ,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители