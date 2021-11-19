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Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре Хлебниковой

Мария Иванова
53 минуты назад

У певицы Марины Хлебниковой, пострадавшей при пожаре 18 ноября, диагностировали отравление угарным газом и многочисленные ожоги. Об этом сообщает «Пятый канал».

Стало известно о состоянии пострадавшей при пожаре Хлебниковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Певицу госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Пожар в квартире Хлебниковой на Ратной улице в Москве произошел вечером 18 ноября. Сообщалось, что площадь возгорания составила десять квадратных метров. Представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что в момент пожара в квартире находились пять человек, двум из них потребовалась помощь врачей.

Марину Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии

Telegram-канал Mash сообщал, что в квартире также была мать певицы.

Источники СМИ назвали предварительной причиной пожара неосторожное обращение с огнем, возможно, при курении.

Происшествия,Марина Хлебникова,РИА Новости,
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