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Марина Хлебникова госпитализирована тяжелом состоянии после пожара в Москве

Елена Прошина
48 минут назад

Певицу Марину Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара в ее квартире на юго-западе Москвы, пишет Телеграм-канал Mash.

Марину Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительным данным, пожар произошел в квартире певицы на улице Ратной. Вместе с артисткой был госпитализирован еще один человек. В настоящее время Хлебникова находится на ИВЛ.

По данным Телеграм-канала Baza, певиц а находится в реанимации. По предварительным данным, у нее серьезные ожоги лица и груди, также она надышалась дымом.

Хлебникова - советская и российская эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая. Заслуженная артистка РФ.

Происшествия,Марина Хлебникова,
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