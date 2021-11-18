Марину Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара в Москве

Певицу Марину Хлебникову госпитализировали в тяжелом состоянии после пожара в ее квартире на юго-западе Москвы, пишет Телеграм-канал Mash.

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По предварительным данным, пожар произошел в квартире певицы на улице Ратной. Вместе с артисткой был госпитализирован еще один человек. В настоящее время Хлебникова находится на ИВЛ.

По данным Телеграм-канала Baza, певиц а находится в реанимации. По предварительным данным, у нее серьезные ожоги лица и груди, также она надышалась дымом.