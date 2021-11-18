Раскрыта стоимость ликвидации украинского министра

Гражданка Украины и гражданин США «заказали» убийство украинского министра Романа Лещенко, который вел дела с американцем в 2018 году, когда еще не работал на госслужбе, пишет «Украинская правда» со ссылкой на министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского.

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По словам Монастырского, пара в августе 2021 года искала киллера, чтобы заказать убийство коллектора, который «выбивал» долги из партнера американца, с которым он работал в 2018 году.

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Коллектор взял у американца 150 тысяч долларов и не вернул, из-за этого его решили убить. Украинка в поисках исполнителя вышла на подставного киллера. Убийство коллектора сымитировали, предоставив заказчикам поддельные фото и видео. После этого киллеру предложили убить человека, у которого коллектор должен был «выбивать» деньги - Романа Лещенко.

Как уточнил Монастырский, дело было связано с его деятельностью в 2018 году, когда тот еще не занимал государственную должность.

Заказчики 17 ноября встретились с исполнителем, обсудили детали и отдали ему в качестве залога $20 тысяч. После этого они были задержаны. На имеющемся в МВД видео американец говорит: «Я не прошу его убивать, но если это произойдет, то я не против».

По словам Монастырского, статьи по которым задержанным будут предъявлены обвинения, являются особо тяжкими. Он предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

В свою очередь Лещенко рассказал, что узнал о планируемом покушении уже после задержания заказчиков, когда вернулся из командировки в Саудовскую Аравию.

«Для меня шок, что ситуация 2018 года, которая носит исключительно гражданско-правовой характер, гражданина Соединенных Штатов не только по отношению ко мне, но и других аграриев... на шантаже, медийные атаки – я никоим образом на них не реагировал, поскольку существует правовая плоскость для решения этих вопросов», - сказал Лещенко на брифинге, пишет «Украинская правда».

По его словам, с момента вступления в должность в министерстве ему и его семье регулярно поступали угрозы, в связи с чем у Лещенко была государственная охрана.

«Если кто-то считает, что любые угрозы, покушения, шантаж или физическое устранение позволит избежать юридической ответственности, то я хочу заверить, что у вас нет никаких перспектив в этом вопросе. Все материалы, все данные об украинской земле, все резервные копии госземельного кадастра – все это находится у правоохранительных органов. И устраняя, запугивая, вы ничего не достигнете», - подчеркнул Лещенко, добавив, что полностью открыт для сотрудничества со следствием.