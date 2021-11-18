Блогерша оголилась на фоне Храма Преображения Господня в Калуге

Полиция начала проверку из-за фотографии блогерши из Астрахани на фоне Храма Преображения Господня в Калуге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

На снимке девушка обнажила свои ягодицы, задрав платье. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по Калужской области.

В своем Instagram девушка опубликовала, вызвавшее резонанс, фото еще летом 2021 года, однако заметили его только сейчас. На данный момент блогерша уже удалила страницу в соцсети со снимком, но он продолжает распространяться в интернете.

«Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети интернет выявили фотографию девушки на фоне одного из храмов в Калуге, размещенную в открытом доступе. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — приводит «РИА Новости» официальный комментарий УМВД по Калужской области.