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Блогерша оголилась на фоне Храма Преображения Господня в Калуге

Елена Прошина
31 минуту назад

Полиция начала проверку из-за фотографии блогерши из Астрахани на фоне Храма Преображения Господня в Калуге.

Блогерша оголилась на фоне Храма Преображения Господня в Калуге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На снимке девушка обнажила свои ягодицы, задрав платье. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на УМВД по Калужской области.

В своем Instagram девушка опубликовала, вызвавшее резонанс, фото еще летом 2021 года, однако заметили его только сейчас. На данный момент блогерша уже удалила страницу в соцсети со снимком, но он продолжает распространяться в интернете.

«Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети интернет выявили фотографию девушки на фоне одного из храмов в Калуге, размещенную в открытом доступе. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством», — приводит «РИА Новости» официальный комментарий УМВД по Калужской области.

Поводом для разбирательства может стать оскорбление чувств верующих. Ранее по данной статье в России уже прошло несколько дел. В частности, блогера из Таджикистана Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за провокационный снимок на фоне Храма Василия Блаженного.

Происшествия,Руслан Бобиев,МВД,РИА Новости,
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