Названа причина смерти актера из «Ночного дозора» Савочкина

Причиной смерти 58-летнего актера Игоря Савочкина, которая произошла 17 ноября, стали проблемы с печенью. Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста произошла печеночная декомпрессия, а сам он в последнее время боролся с онкологией.

Фото: ТАСС ТАСС

По информации издания, неделю назад он обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в спине, после чего его госпитализировали в медучреждение.

Напомним, что Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Занимался в театральной студии под руководством Владимира Федосеева. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, а в 1991 году — тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова.

Снялся в большом количестве отечественных фильмов и сериалов, среди которых «Дневной Дозор», «Диверсант», «Левиафан», «Метод», «Иван Денисович», «Елки» и другие.