Названа причина смерти актера из «Ночного дозора» Савочкина

Причиной смерти 58-летнего актера Игоря Савочкина, которая произошла 17 ноября, стали проблемы с печенью. Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста произошла печеночная декомпрессия, а сам он в последнее время боролся с онкологией.
По информации издания, неделю назад он обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в спине, после чего его госпитализировали в медучреждение.
Напомним, что Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Занимался в театральной студии под руководством Владимира Федосеева. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, а в 1991 году — тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова.
Снялся в большом количестве отечественных фильмов и сериалов, среди которых «Дневной Дозор», «Диверсант», «Левиафан», «Метод», «Иван Денисович», «Елки» и другие.
Кроме того, с ноября 2014 по сентябрь 2015 года вёл публицистическую передачу «Теория заговора» на Первом канале.