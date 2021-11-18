В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.60EUR 82.26
Войти в почту

Названа причина смерти актера из «Ночного дозора» Савочкина

Елена Прошина
38 минут назад

Причиной смерти 58-летнего актера Игоря Савочкина, которая произошла 17 ноября, стали проблемы с печенью. Как сообщает Telegram-канал Mash, у артиста произошла печеночная декомпрессия, а сам он в последнее время боролся с онкологией.

Названа причина смерти актера из «Ночного дозора» Савочкина
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, неделю назад он обратился за медицинской помощью из-за сильных болей в спине, после чего его госпитализировали в медучреждение.

Напомним, что Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Занимался в театральной студии под руководством Владимира Федосеева. Окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства, а в 1991 году — тeaтpaльный факультет Capaтовской гocyдapственной конcepватopии имени Собинова.

Снялся в большом количестве отечественных фильмов и сериалов, среди которых «Дневной Дозор», «Диверсант», «Левиафан», «Метод», «Иван Денисович», «Елки» и другие.

Кроме того, с ноября 2014 по сентябрь 2015 года вёл публицистическую передачу «Теория заговора» на Первом канале.

Происшествия,Игорь Савочкин,Владимир Федосеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители