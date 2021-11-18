Умер актер из фильма «Ночной дозор»

Российский актер театра и кино Игорь Савочкин умер в возрасте 58 лет. Об этом блогер Алеся Казанцева написала в своем Facebook-аккаунте.

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Причина смерти уточняется. Сообщается, что ранее артиста госпитализировали с болями в спине.

«Сейчас я узнала, что вчера ушел Игорь Савочкин. Один из тех, кто был добр ко мне в те времена, когда я начинала. Игорь работал в "Базелевсе", занимался пост-продакшеном. Люди не из нашей сферы знают его как известного актера», — сообщила Казанцева.

Ранее сообщалось, что актер был госпитализирован с болями в спине. Позднее стало известно, что он ему стало легче, врачи намеревались выписать его из больницы.

Игорь Савочкин родился 14 мая 1963 года в селе Березовка Саратовской области. Актер работал в Театре на Покровке, а также в компании Тимура Бекмамбетова «Базелевс». Среди наиболее знаменитых кинокартин с участием артиста — «Ночной дозор», «Кука», «Любовь под прикрытием» и «Левиафан». Вместе с тем он появлялся в сериалах «Эпидемия», «Домашний арест» и «Метод».