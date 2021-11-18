Раскрыта причина смерти ведущей Асмаловской

Названа причина смерти ведущей «АБВГДейки» Кристины Асмаловской. Как сообщил Telegram-канал «112», вскрытие подтвердило ее смерть от цирроза печени, а коронавирусная инфекция лишь обострила хроническое заболевание.

По информации канала, сама патология возникла на фоне злоупотребления спиртными напитками.

Напомним, что о смерти ведущей «АБВГДейки» и звезды «Танцев со звездами» Кристины Асмаловской стало известно 17 ноября. По словам худрука детской передачи Татьяны Черняевой, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. Известно, что артистка не успела сделать прививку от коронавируса.

Как отметила подруга умершей Екатерина, последнее время Асмаловская страдала от депрессии и регулярно заявляла, что «хочет умереть». Она старалась поддержать ее, однако это не помогало актрисе. Незадолго до заболевания COVID-19 она сбежала из больницы.