Депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, который подозревается в растлении несовершеннолетнего, увезли из здания суда на карете скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказались снятые PrimaMedia кадры с места событий.