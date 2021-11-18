Депутата Законодательного собрания Приморского края Артема Самсонова, который подозревается в растлении несовершеннолетнего, увезли из здания суда на карете скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», в распоряжении которого оказались снятые PrimaMedia кадры с места событий.
Как ранее сообщал Следственный комитет России, народного избранника от партии КПРФ подозревают в совершении деяния, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Накануне в квартире политика во Владивостоке правоохранители провели обыск.