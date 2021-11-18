Раскрыта причина отравления семьи топ-менеджера «Мособлгаза»

По данным экспертизы, причиной отравления семьи заместителя генерального директора «Мособлгаза» Кирилла Егорова стали не продукты в Египте, а газ. Об этом сообщает MK.RU.

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Ранее, согласно одной из версий следствия, предполагаемой причиной отравления, повлекшего за собой гибель Егорова и ухудшение здоровья его семьи, было отравление некачественным продуктом из Египта, откуда пара с детьми вернулась накануне.

Однако дополнительная экспертиза установила, что Егоров умер от отравления угарным газом. Следователи и криминалисты с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого был изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход, заявила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий. По изъятым ранее продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования. Контролирует расследование данного уголовного дела руководитель Главного следственного управления СК России по Московской области Александр Стариков.