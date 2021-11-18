Раскрыта причина отравления семьи топ-менеджера «Мособлгаза»

По данным экспертизы, причиной отравления семьи заместителя генерального директора «Мособлгаза» Кирилла Егорова стали не продукты в Египте, а газ. Об этом сообщает MK.RU.
Ранее, согласно одной из версий следствия, предполагаемой причиной отравления, повлекшего за собой гибель Егорова и ухудшение здоровья его семьи, было отравление некачественным продуктом из Египта, откуда пара с детьми вернулась накануне.
Однако дополнительная экспертиза установила, что Егоров умер от отравления угарным газом. Следователи и криминалисты с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования провели дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого был изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход, заявила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий. По изъятым ранее продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования. Контролирует расследование данного уголовного дела руководитель Главного следственного управления СК России по Московской области Александр Стариков.
Напомним, 16 ноября труп одного из руководителей предприятия «Мособлгаз» был найден в собственном доме в коттеджном поселке Домодедовского городского округа. Оттуда же в бессознательном состоянии были доставлены в больницу жена и двое 5-летних сыновей. Уточнялось, что днем ранее семья вернулась из Египта, где у одного из детей обнаружились признаки недомогания в виде рвоты, отчасти поэтому, по первоначальной версии, причиной ЧП считалась ротавирусная инфекция.