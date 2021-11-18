В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Подозреваемому в растлении ребенка депутату от КПРФ Самсонову стало плохо в зале суда

Газета.Ruиещё 1
32 минуты назад

Подозреваемому в развращении ребенка депутату заксобрания Приморья Артему Самсонову стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую помощь, сообщает РИА «Новости».

Подозреваемому в растлении ребенка депутату стало плохо в суде
Фото: Приморское краевое отделение КПРФПриморское краевое отделение КПРФ

«Адвокат Самсонова Наталья Касилова прислала сообщение, что ему вызвали «скорую», но конвой не разрешил ей передать ему таблетки, которые он по назначению врачей должен принимать регулярно. Даже следователь не возражал, чтобы передать ему лекарство», — сообщила депутат заксобрания Приморья Наталья Кочугова.

По словам адвоката, накануне медики зафиксировали у Самсонова давление 100 на 190.

Самсонова подозревают в растлении 11-летнего ребенка, которому он, по версии СК, демонстрировал предмет интимного характера и рассказал о его предназначении. Между тем коллеги депутата подозревают, что Самсонова подставила его знакомая Ирина Сафонова, которая пишет на него доносы в разные инстанции. Депутат отказался от прохождения полиграфа. В его квартире провели обыск.

Ранее стало известно, что бывшего и. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева приговорили к тюремному заключению в колонии строгого режима по обвинению в растлении детей.

Происшествия,Юрий Гнедышев,Ирина Сафонова,Артем Самсонов,ФСИН,КПРФ,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители