Подозреваемому в растлении ребенка депутату стало плохо в суде

Подозреваемому в развращении ребенка депутату заксобрания Приморья Артему Самсонову стало плохо в зале суда, ему вызвали скорую помощь, сообщает РИА «Новости».
«Адвокат Самсонова Наталья Касилова прислала сообщение, что ему вызвали «скорую», но конвой не разрешил ей передать ему таблетки, которые он по назначению врачей должен принимать регулярно. Даже следователь не возражал, чтобы передать ему лекарство», — сообщила депутат заксобрания Приморья Наталья Кочугова.
По словам адвоката, накануне медики зафиксировали у Самсонова давление 100 на 190.
Самсонова подозревают в растлении 11-летнего ребенка, которому он, по версии СК, демонстрировал предмет интимного характера и рассказал о его предназначении. Между тем коллеги депутата подозревают, что Самсонова подставила его знакомая Ирина Сафонова, которая пишет на него доносы в разные инстанции. Депутат отказался от прохождения полиграфа. В его квартире провели обыск.
Ранее стало известно, что бывшего и. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева приговорили к тюремному заключению в колонии строгого режима по обвинению в растлении детей.