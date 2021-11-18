Подозреваемому в растлении ребенка депутату стало плохо в суде

«Адвокат Самсонова Наталья Касилова прислала сообщение, что ему вызвали «скорую», но конвой не разрешил ей передать ему таблетки, которые он по назначению врачей должен принимать регулярно. Даже следователь не возражал, чтобы передать ему лекарство», — сообщила депутат заксобрания Приморья Наталья Кочугова.

Самсонова подозревают в растлении 11-летнего ребенка, которому он, по версии СК, демонстрировал предмет интимного характера и рассказал о его предназначении. Между тем коллеги депутата подозревают, что Самсонова подставила его знакомая Ирина Сафонова, которая пишет на него доносы в разные инстанции. Депутат отказался от прохождения полиграфа. В его квартире провели обыск.