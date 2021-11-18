Депутат Рашкин записал видео с признанием в убийстве лося

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин признался в убийстве лося в Саратовской области. Соответствующее видео появилось в YouTube-канале политика, фрагмент записи опубликован в Telegram-канале BAZA.
«Из-за плохой видимости через тепловизор прицела я увидел на расстоянии, ну, около 250 метров, силуэт парнокопытного, внешне похожего на крупного кабана», – рассказал народный избранник.
В конце октября Рашкина задержали в Саратовской области по подозрению в незаконной охоте. В его машине обнаружили тушу лося.
Ранее Генпрокуратура направила в Госдуму постановление о лишении Рашкина депутатской неприкосновенности.