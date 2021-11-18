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В США рэпера застрелили в магазине при покупке печенья

Свободная прессаиещё 1
1 час назад

В Соединенных Штатах произошла стрельба, в результате которой убили чернокожего рэпера Young Doplh (настоящее имя - Адольф Роберт Торнтон-младший).

Рэпера застрелили при покупке печенья в США
Фото: InstagramInstagram

Как сообщает МК, согласно имеющимся данным, инцидент со стрельбой произошел днем в кафе. Рэпер зашел за печеньем, когда неизвестный обстрелял его из автомобиля.

Ранее "СП" писала, что в американском городе Орора (штат Колорадо) открыли стрельбу в школе. В результате ЧП в больницу с ранениями увезли пять учеников в возрасте от 14 до 17 лет. Чуть позже в клинику самостоятельно обратилась еще и 18-летняя девушка. По данным правоохранителей, у нее незначительные травмы.

Происшествия,Шоу-бизнес,Стрельба в школе,
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