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Миллионы рублей украли из банковской ячейки гендиректора московской фирмы

Мослента
1 час назад

Более четырех миллионов рублей украли из банковской ячейки гендиректора фирмы в Москве. Об этом в среду, 17 ноября, стало известно РЕН ТВ.

Миллионы рублей украли из банковской ячейки в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Несколькими днями ранее женщина приехала в офис банка с намерением забрать все содержимое своей ячейки и расторгнуть договор аренды. В банке она хранила крупную сумму денег и украшения.

Из ячейки банка в центре Москвы исчезли $700 тысяч

Содержимое ячейки москвичка забрала, не проверяя, все ли на месте. Только по приходе домой гендиректор обнаружила исчезновение крупной суммы. У женщины украли 20 тысяч долларов и 33 тысячи евро, что в общей сложности равняется 4,1 миллиона рублей.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее неизвестные вещества трех цветов нашли в неоплачиваемой клиентом почти два года банковской ячейке в Москве. По имеющимся данным, арендатором являлся гражданин Германии.

Происшествия,РЕН ТВ,
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