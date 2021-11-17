Миллионы рублей украли из банковской ячейки в Москве

Более четырех миллионов рублей украли из банковской ячейки гендиректора фирмы в Москве. Об этом в среду, 17 ноября, стало известно РЕН ТВ.

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Несколькими днями ранее женщина приехала в офис банка с намерением забрать все содержимое своей ячейки и расторгнуть договор аренды. В банке она хранила крупную сумму денег и украшения.

Содержимое ячейки москвичка забрала, не проверяя, все ли на месте. Только по приходе домой гендиректор обнаружила исчезновение крупной суммы. У женщины украли 20 тысяч долларов и 33 тысячи евро, что в общей сложности равняется 4,1 миллиона рублей.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.