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Появилось видео нападения боснийских фанатов на украинцев из-за флага России

Александр Кузьмин
1 час назад

Канал TV N1 Sarajevo опубликовал в Twitter видео нападения боснийских фанатов на болельщиков сборной Украины во время матча восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Потасовка произошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» на трибуне за воротами. Украинские фанаты принесли на сектор и вывесили вверх ногами российский триколор. По мнению журналистов, болельщики команды Боснии и Герцеговины из-за расположения цветов решили, что это флаг Сербии, и полезли в потасовку.

Встреча между сборными Боснии и Герцеговины и Украины прошла 16 ноября и завершилась победой гостей со счетом 2:0. В составе победителей отличились Александр Зинченко и Артем Довбик.

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