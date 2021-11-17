Появилось видео нападения боснийских фанатов на украинцев из-за флага России

Канал TV N1 Sarajevo опубликовал в Twitter видео нападения боснийских фанатов на болельщиков сборной Украины во время матча восьмого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Потасовка произошла в Зенице на стадионе «Билино Поле» на трибуне за воротами. Украинские фанаты принесли на сектор и вывесили вверх ногами российский триколор. По мнению журналистов, болельщики команды Боснии и Герцеговины из-за расположения цветов решили, что это флаг Сербии, и полезли в потасовку.