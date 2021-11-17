Тесть футболиста Александра Кокорина рассказал свою версию конфликта с соседом по коттеджному поселку.

В комментарии телеграм-каналу 112 Руслан Валиев заявил, что выезжал с ребенком из дома, когда по дороге со скоростью 60 км/ч вместо разрешенных 20 км/ч промчался сосед на Maybach. Валиеву пришлось резко затормозить, из-за чего находившийся в машине ребенок ударился, хотя и был пристегнут.

«Эта козлиная рожа пролетает. Я высаживаю ребенка, догоняю человека аккуратно, подъезжаю к его дому. И говорю: «Уважаемый человек, вы на такой красивой машине, вы мужчина!» Он меня посылает на три буквы и начинает газовать в мою сторону», - пожаловался тесть Кокорина.

Он опроверг заявления о причиненном вреде автомобилю соседа и заявил, что всего лишь «выставил руку», чтобы тот его не задавил. После этого, по словам Валитова, между ними произошла словесная перепалка без какого-либо физического контакта.