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«А тут эта козлиная рожа пролетает»: тесть Кокорина рассказал свою версию конфликта с соседом

Вероника Полынина
19 минут назад

Тесть футболиста Александра Кокорина рассказал свою версию конфликта с соседом по коттеджному поселку.

В комментарии телеграм-каналу 112 Руслан Валиев заявил, что выезжал с ребенком из дома, когда по дороге со скоростью 60 км/ч вместо разрешенных 20 км/ч промчался сосед на Maybach. Валиеву пришлось резко затормозить, из-за чего находившийся в машине ребенок ударился, хотя и был пристегнут.

«Эта козлиная рожа пролетает. Я высаживаю ребенка, догоняю человека аккуратно, подъезжаю к его дому. И говорю: «Уважаемый человек, вы на такой красивой машине, вы мужчина!» Он меня посылает на три буквы и начинает газовать в мою сторону», - пожаловался тесть Кокорина.

Он опроверг заявления о причиненном вреде автомобилю соседа и заявил, что всего лишь «выставил руку», чтобы тот его не задавил. После этого, по словам Валитова, между ними произошла словесная перепалка без какого-либо физического контакта.

Тесть Кокорина напал на главу крупной IT-компании

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Руслан Валитов напал на главу крупной IT-компании «СерчИнформ» Льва Матвеева в коттеджном поселке Никологорское и повредил ему автомобиль. На машине Матвеева осталась «приличная вмятина» и сломанное зеркало заднего вида. Бизнесмен обратился в полицию и заявил, что нападавший мог находиться под воздействием наркотиков.

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