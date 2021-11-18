Рашкин сознался в убийстве лося

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, подозреваемый в незаконной охоте признался в убийстве лося, тушу которого сотрудники правоохранительных органов обнаружили в конце октября в его автомобиле. Он записал видеоролик, в котором описал обстоятельства ночи 29 октября.

Фото: ТАСС ТАСС

Рашкин рассказал, что отправился в Саратовскую область, чтобы отдохнуть после длительного избирательного цикла выборов в государственную думу. Вместе с друзьями он поехал на охоту — по словам депутата, те заверили, что все необходимые разрешения имеются. Однако его друзья, в отличие от него самого, выпили, поэтому он отправился один.

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Депутат заявил, что заметил неизвестное животное на опушке. По словам парламентария, он дважды выстрелил, а затем подошел к трупу зверя, которым на поверку оказался лось, а после разделал его топором и ножом, которые были в его автомобиле. Разделав лося, Рашкин понял, что самостоятельно не сможет погрузить ее в машину, поэтому отправился за одним из своих друзей, который помог ему затащить в багажник тушу. Шкуру, копыта и голову животного решили оставить на месте.

Однако уже на выезде из леса, по словам Рашкина, его автомобиль заглох, затем подъехала другая машина, и вышедшие из нее неизвестные люди стали требовать от него открыть багажник, где лежала туша лося.

«Я понял, что стал жертвой стечения обстоятельств, когда приехал по приглашению друзей на рыбалку и, возможную, охоту», — заявил депутат. По его словам, его ввели в заблуждение информацией о наличии законных и оформленных документов на охоту. Этим, уверен парламентарий, воспользовались неизвестные ему люди, участвовавшие в «провокации против него». «Исходя из этих соображений, ну вот в том состоянии, в котором я находился, опасаясь за своего друга Александра, и чтобы ненароком случайно никого не подставить, я не нашел ничего лучше и выпалил, ну что нашел тушу этого лося», — поведал Рашкин.

Кроме того, парламентарий рассказал, что его пытались уличить в нетрезвом вождении. Рашкин утверждает, что не пил, а запах алкоголя «исходил от находившегося рядом с ним друга Александра, которого он привез с собой на поляну из домика после их застолья».

Подозреваемому в незаконной охоте на лося депутату от КПРФ Валерию Рашкину грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет. Генеральный прокурор России Игорь Краснов просит привлечь депутата к административной ответственности по части первой статьи 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения») и по части второй статьи 258 УК России («Незаконная охота»).