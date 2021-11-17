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Топ-менеджер «Мособлгаза» умер после отравления

Елена Прошина
30 минут назад

Семью замгендиректора «Мособлгаза» обнаружили дома в Подмосковье в бессознательном состоянии, его жену и детей госпитализировали, топ-менеджера спасти не удалось, пишет Телеграм-канал Mash.

Семью Егоровых обнаружили дома в деревне Вахромеево без сознания. Жену и двух шестилетних детей госпитализировали. Главу семьи - 34-летнего Кирилла Егорова - спасти не удалось.

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Причину отравления семьи предстоит выяснить следователям. На месте были обнаружены две пустые бутылки из-под вермута и виски и две пачки пельменей.

Известно также, что незадолго до трагедии семья вернулась из Египта.

Происшествия,Видео,Кирилл Егоров,
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