Семью замгендиректора «Мособлгаза» обнаружили дома в Подмосковье в бессознательном состоянии, его жену и детей госпитализировали, топ-менеджера спасти не удалось, пишет Телеграм-канал Mash.

Семью Егоровых обнаружили дома в деревне Вахромеево без сознания. Жену и двух шестилетних детей госпитализировали. Главу семьи - 34-летнего Кирилла Егорова - спасти не удалось.

Причину отравления семьи предстоит выяснить следователям. На месте были обнаружены две пустые бутылки из-под вермута и виски и две пачки пельменей.