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Тесть футболиста Кокорина напал на бизнесмена

Ura.Ru
2 часа назад

Тесть футболиста Александра Кокорина Руслан Валиев напал на владельца IT-компании Льва Матвеева и повредил его машину. Инцидент произошел в Подмосковье.

Тесть футболиста Кокорина напал на бизнесмена
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мужчины подрались, знатно обматерили друг друга, а в довершение всего Валиев еще и нанес несколько ударов по Mercedes Матвеева. Сломал боковое зеркало», — передает telegram-канал «112». При этом тесть Кокорина заявил, что ему «все можно».

Валиеву не понравилось то, как его новый сосед управляет автомобилем. Из-за этого мужчина напал на водителя со словами «не гоняй тут, *****!», сообщается в telegram-канале.

В 2018 году футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку с сотрудником «Первого канала». Позже произошел конфликт с двумя чиновниками из Минпромторга РФ. После этого спортсмены были арестованы на два месяца. Против них возбудили три уголовных дела.

Происшествия,Руслан Валиев,Павел Мамаев,Александр Кокорин,Минпромторг,
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