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Суд признал законными штрафы Twitter на 5 млн рублей за неудаление запрещенного контента

ТАССиещё 4
1 час назад

Таганский районный суд Москвы признал законными решения оштрафовать компанию Twitter на 5 млн рублей по двум эпизодам, связанным с отказом удалить запрещенный контент. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал законными штрафы Twitter на 5 млн рублей
Фото: ReutersReuters

"Решениями Таганского суда оставлены без изменения постановления мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы от 16 сентября, которыми компания Twitter признана виновной в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (отказ удалить владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством РФ), и оштрафована на 4 и 1 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

По словам заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, Google, Facebook и Twitter не удалили порядка 5,5 тыс. материалов с запрещенной информацией, на сегодняшний день на них наложен штраф на общую сумму в объеме 140 млн рублей. Речь идет о сведениях об экстремистских материалах, материалах, которые могут разжигать социальную или религиозную рознь, материалах с героизацией террористов, с пропагандой наркотиков и многих других запрещенных материалах.

Он напомнил, что Роскомнадзор в этой связи принимает меры по замедлению трафика в отношении Twitter, а также накладывает штрафы. Впервые к Facebook, напомнил Субботин, будет применен оборотный штраф за систематическое неудаление запрещенной информации, протокол уже составлен.

Фильтрация запрещенной информации компанией Google составляет 80%, на нее также был наложен штраф 9 млн рублей.

Происшествия,Роскомнадзор,Google,
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