В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 72.82EUR 82.36
Войти в почту

Экс-королю «Черкизона» Исмаилову предъявили еще одно обвинение

Елена Прошина
38 минут назад

Экс-король «Черкизона» Тельман Исмаилов подозревается в очередном преступлении. В отношении бизнесмена возбуждено дело о преднамеренном банкротстве, сообщает Lenta.ru.

Экс-королю «Черкизона» Исмаилову предъявили еще одно обвинение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, в сентябре 2012 года компания «Руслайн 2000», принадлежавшая бизнесмену, взяла у «БМ-Банка» кредит на сумму $185,5 млн до апреля 2016 года. Поручителем был сам Исмаилов.

Однако организация так и не вернула средства. Банк подал в суд, Исмаилова признали банкротом. При этом покрыть кредит за счет имущества хозяина Черкизовского рынка не удалось, поскольку он заранее переписал на внука свои активы: квартиры в центре Москвы, загородные резиденции и газопровод.

В результате выдавший кредит банк так и не смог вернуть свои деньги.

Кроме того, 17 ноября Генеральная прокуратура России направила в МВД и минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении политического убежища Исмаилову, который заочно арестован в РФ по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия.

Позднее посольство России передало черногорской стороне обращение Генпрокуратуры.

«Поступившие документы из Генпрокуратуры России были переданы черногорской стороне», - сообщили в дипмиссии РФ.

Напомним, решение о предоставлении убежища Исмаилову было принято МВД Черногории, после чего суд постановил немедленно освободить бывшего владельца «Черкизона» из экстрадиционного изолятора.

Происшествия,Тельман Исмаилов,Минюст РФ,БМ-Банк,Генпрокуратура РФ,МВД,Lenta.ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители