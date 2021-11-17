Экс-королю «Черкизона» Исмаилову предъявили еще одно обвинение

Экс-король «Черкизона» Тельман Исмаилов подозревается в очередном преступлении. В отношении бизнесмена возбуждено дело о преднамеренном банкротстве, сообщает Lenta.ru.

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По данным следствия, в сентябре 2012 года компания «Руслайн 2000», принадлежавшая бизнесмену, взяла у «БМ-Банка» кредит на сумму $185,5 млн до апреля 2016 года. Поручителем был сам Исмаилов.

Однако организация так и не вернула средства. Банк подал в суд, Исмаилова признали банкротом. При этом покрыть кредит за счет имущества хозяина Черкизовского рынка не удалось, поскольку он заранее переписал на внука свои активы: квартиры в центре Москвы, загородные резиденции и газопровод.

В результате выдавший кредит банк так и не смог вернуть свои деньги.

Кроме того, 17 ноября Генеральная прокуратура России направила в МВД и минюст Черногории обращение с ходатайством отменить решение о предоставлении политического убежища Исмаилову, который заочно арестован в РФ по обвинению в убийстве и незаконном обороте оружия.

Позднее посольство России передало черногорской стороне обращение Генпрокуратуры.

«Поступившие документы из Генпрокуратуры России были переданы черногорской стороне», - сообщили в дипмиссии РФ.