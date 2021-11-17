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Тесть Кокорина напал на главу крупной IT-компании

Елена Прошина
1 час назад

Тесть футболиста Александра Кокорина Руслан Валитов напал на главу крупной IT-компании «СерчИнформ» Льва Матвеева в коттеджном поселке «Никологорское». Как сообщает Telegram-канал Mash, бизнесмен приехал к своему недавно приобретенному участнику, а через пару минут его нагнал недовольный мужчина, который счел, что сосед превысил скорость.

В результате после оскорбления и угроз завязалась драка. От действий Валитова пострадал Mercedes Матвеева — на нем осталась приличная вмятина, также машине сломали зеркало. Бизнесмен обратился в полицию и заявил, что нападавший мог быть под действием наркотиков.

При этом, по словам местных жителей, тесть Кокорина часто ведет себя буйно, а недавно напал на рабочих с арматурой в руках.

Напомним, что минувшим летом Пресненский суд Москвы оштрафовал брата Александра Кокорина Кирилла на 4 тыс. рублей за неповиновение сотрудникам полиции. Брат футболиста и его друг Карен Григорян пытались проехать на территорию Центра международной торговли во время подготовки к прямой линии президента Владимира Путина.

Получив отказ от полицейских, молодые люди стали оскорблять правоохранителей, называя их нищебродами.

Происшествия,Видео,Руслан Валитов,Александр Кокорин,Владимир Путин,ЦМТ Москвы,
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