Старейший россиянин умер в Чехии

В Чехии в возрасте 98 лет умер старейший россиянин — ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря посольства РФ в республике Николая Брякина.

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Как отметили в посольстве, Андреев будучи еще совсем юным встал на защиту осажденного нацистами Ленинграда, а после в рядах Красной армии освобождал страны Европы от «коричневой чумы». Победу ветеран встретил в Чехословакии, куда он переехал жить через многие годы.

В последние годы жизни Андреев посвятил себя работе с молодежью, до которой доносил правду о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. В консульстве отметили особый вклад ветерана в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с нацизмом.