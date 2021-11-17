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Старейший россиянин умер в Чехии

Елена Прошина
38 минут назад

В Чехии в возрасте 98 лет умер старейший россиянин — ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Андреев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-секретаря посольства РФ в республике Николая Брякина.

Старейший россиянин умер в Чехии
Фото: ТГ-канал Карточный Домик: РоссияТГ-канал Карточный Домик: Россия

Как отметили в посольстве, Андреев будучи еще совсем юным встал на защиту осажденного нацистами Ленинграда, а после в рядах Красной армии освобождал страны Европы от «коричневой чумы». Победу ветеран встретил в Чехословакии, куда он переехал жить через многие годы.

В последние годы жизни Андреев посвятил себя работе с молодежью, до которой доносил правду о событиях, связанных с Великой Отечественной войной. В консульстве отметили особый вклад ветерана в сохранение памяти о подвиге красноармейцев в борьбе с нацизмом.

Напомним, что 20 октября 2021 года скончался ветеран Иван Башкатов, последний солдат Красной Армии в Бельгии. 100-летний ветеран встретил войну в Польше в звании младшего лейтенанта. В ходе рукопашного боя его тяжело ранили и в 1942-ом Башкатов вместе с другими советскими солдатами оказался в плену, откуда его перевезли в Бельгию. Там ему удалось бежать и в 1943 году он примкнул к местным партизанам.

Происшествия,Анатолий Андреев,
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