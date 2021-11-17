«На очередном витке имущественного спора ее находят мертвой»

При каких обстоятельствах скончалась жена экс-сенатора Игоря Изместьева

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В Лондоне умерла жена осужденного экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева. В последние годы Ирина Изместьева участвовала в имущественном споре. Ее супруг отбывает пожизненное тюремное заключение в России — в 2010 году его признали виновным в заказных убийствах, терроризме и покушениях на убийство. Его семья перебралась в Великобританию еще до ареста бывшего члена Совфеда. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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В Лондоне скоропостижно скончалась Ирина Изместьева - супруга Игоря Изместьева, экс-сенатора от Башкирии, приговоренного в России к пожизненному лишению свободы. Об этом на своей странице в Instagram сообщила близкая подруга умершей Миранда Мирианашвили.

"Скоропостижно, внезапно умерла моя подруга. Очень близкая и любимая Ира Изместьева.. Мало на свете таких светлых, верных, сильных, да ещё и красивых таких женщин. Ира всегда была рядом, когда чувствовала, что может помочь, без слов и просьб делала точно нужное.. Кашляла, сказали, принимала антибиотики, неважно себя чувствовала несколько дней.. Не ковид.. Нашли ее спящей на диване у себя дома в Лондоне. То есть уже не живой нашли..", - говорится в публикации.

В свою очередь, проживающий в Лондоне предприниматель Евгений Чичваркин сообщил, что Изместьева в последние годы была активным участником имущественного спора, детали которого не раскрыл. По его словам, она была найдена мертвой еще в прошлую пятницу, 12 ноября.

"И на очередном витке этого имущественного спора ее находят мертвой. Я очень надеюсь, что специальные службы Великобритании расследуют это дело как следует, с должной тщательностью и, может быть, мы когда-нибудь узнаем, что на самом деле произошло. От себя могу сказать, что это был очень здоровый, позитивный, крепкий и жизнерадостный человек", - написал он.

У Ирины Изместьевой остались дочери-близнецы. В Лондон семья бывшего сенатора перебралась еще до того, как Игорь Изместьев был задержан в Киргизии в 2007 году сотрудниками ФСБ, после чего доставлен в Москву.

"Мы с семьей приехали в Лондон в 2008 году, и с 2009 по 2013 год были соседями с семьей Изместьева. Уезжая из России, он вывез часть капитала и постарался сделать так, чтобы этот капитал стал недоступен для советской власти. В 2007 году по феноменально выполненной операции ФСБ то ли через Феликса Кулова, то ли через другого сотрудника КГБ СССР Изместьева по какому-то бизнес-поводу выманивают в Бишкек, и там прямо из самолета сажают на другой самолет в Россию и осуждают пожизненно за организацию убийств", - пишет Чичваркин.

Дело Изместьева

С 2001 по 2006 годы Игорь Изместьев представлял в Совете Федерации Башкирию. Затем его лишили парламентских полномочий за то, что он совмещал ведение бизнеса с политической деятельностью.

"Изместьев владел крупной нефтяной компанией "Корус", имел несколько активов в пароходстве, активно участвовал в политике с 1999 года, например, в создании "Отечество - Вся Россия" . Был сенатором от Башкирии пять лет, потом участвовал в президентской кампании и вступил в конфликт с четой Рахимовых, которые искренне считали Башкирию своей", - утверждает Евгений Чичваркин.

По его словам, в 2005 году осужденные на очень длительные сроки и пожизненные сроки члены кингисеппской ОПГ "вдруг дают показания, что в какой-то из моментов они перешли под влияние Изместьева, и он стал по сути основным заказчиком множества убийств".

"На Изместьева заводят уголовное дело, он приезжает в Лондон. Понятно, как и любое судебное преследование, количество ошибок, странностей, несовпадений в этом деле абсолютно зашкаливающее", - написал Чичваркин.

Как предполагает бизнесмен, "те деньги, которые были выведены и которые недоступны для советской власти, он не пожелал отдавать, и потому находится до сих пор в тюрьме вот уже 15 лет".

Пожизненное заключение

В 2010 году сенатора признали виновным в руководстве кингисеппской ОПГ, в заказных убийствах нескольких человек, связанных с нефтяной отраслью, в покушении на сына президента Башкирии Урала Рахимова и в терроризме.

Изместьев был приговорен к пожизненному заключению - он отбывает наказание в колонии особого режима "Белый лебедь". Он просил о помиловании, но получил отказ. По версии следствия, в конце 1992 года Изместьев и еще 12 человек объединились в группировку "для нападений на граждан". Установлены 24 эпизода преступной деятельности банды, в том числе два теракта, 14 убийств, пять покушений на убийство. Одним из потерпевших по делу является представитель Feyline Limited в России Юрий Бушуев. На бизнесмена было совершено три покушения, его жену убили. Сам предприниматель просил прекратить дело в отношении Изместьева, однако следователи считают, что экс-сенатор причастен и к этим преступлениям.