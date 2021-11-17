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Жена осужденного в РФ олигарха умерла в Лондоне по неизвестной причине

Елена Прошина
1 час назад

Жена пожизненно осужденного российского экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева Ирина скончалась в Лондоне. Последние несколько дней женщина жаловалась на самочувствие, сообщает StarHit со ссылкой на ее подругу.

Жена осужденного в РФ олигарха умерла в Лондоне по неизвестной причине
Фото: ReutersReuters

По словам окружения Изместьевой, коронавирусом она не болела, поскольку сразу сдала тест, и результат оказался отрицательным. Близкие утверждают, что не могли и предположить скорую кончину подруги.

«Она кашляла и плохо себя чувствовала несколько дней. Знаю, что не COVID-19. Хочу сказать, что мало на свете таких светлых, верных, сильных женщин. Ира всегда была рядом, когда чувствовала, что может помочь, без слов и просьб делала то, что нужно. Все проблемы и неприятности меркнут на фоне этой трагедии. Друзья, скажу банальность: цените каждый день, берегите, прощайте друг друга и будьте благодарны Богу за жизнь», — поделилась приятельница Ирины.

Бизнесмен Евгений Чичваркин, который был знаком с Изместьевой, рассказал, что она участвовала в затяжном имущественном споре. Ирина уставала от постоянных судебных разбирательств, но она не собиралась сдаваться.

«Я надеюсь, что специальные службы Великобритании расследуют это дело и, может быть, когда-нибудь мы узнаем правду. Это был очень здоровый, позитивный и жизнерадостный человек», — добавил Чичваркин.

Напомним, Игорь Изместьев долгое время был успешным предпринимателем и влиятельным чиновником. На протяжении пяти лет он представлял Башкортостан в Совете Федерации, но оказался обвинен в организации серии убийств. В 2010 году он был приговорен к пожизненному тюремному сроку. В настоящее время Изместьев отбывает наказание в колонии особо строгого режима «Белый лебедь».

Происшествия,Игорь Изместьев,Евгений Чичваркин,Совет Федерации,StarHit,
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