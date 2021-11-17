Жена осужденного в РФ олигарха умерла в Лондоне по неизвестной причине

«Она кашляла и плохо себя чувствовала несколько дней. Знаю, что не COVID-19. Хочу сказать, что мало на свете таких светлых, верных, сильных женщин. Ира всегда была рядом, когда чувствовала, что может помочь, без слов и просьб делала то, что нужно. Все проблемы и неприятности меркнут на фоне этой трагедии. Друзья, скажу банальность: цените каждый день, берегите, прощайте друг друга и будьте благодарны Богу за жизнь», — поделилась приятельница Ирины.