Топ-менеджер Мособлгаза умер после отпуска в Египте

Заместитель генерального директора «Мособлгаза» умер в возрасте 34 лет от отравления неизвестным веществом после отпуска в Египте. Его жену и двоих 5-летних детей срочно госпитализировали в бессознательном состоянии, сообщает «Комсомольская правда».

Трагедия случилась в деревне Вахромеево, расположенной в Домодедовском городском округе Подмосковья. Тело топ-менеджера было найдено в одном из частных домов на улице Центральная. Рядом с ним без сознания лежала его 34-летняя жена, а 5-летние близнецы находились в соседней комнате.

«Ни на теле погибшего 34-летнего заместителя генерального директора «Мособлгаза», ни на телах пострадавших жены и детей не обнаружено никаких следов насилия, порядок в доме также нарушен не был. Установлено, что накануне вся семья вернулась с отдыха из Египта, где находились с 5 по 15 ноября. Предварительно, вся семья могла отравиться неизвестным веществом.» - добавил источник.