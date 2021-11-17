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Топ-менеджер Мособлгаза умер от отравления после отпуска в Египте

Елена Прошина
25 минут назад

Заместитель генерального директора «Мособлгаза» умер в возрасте 34 лет от отравления неизвестным веществом после отпуска в Египте. Его жену и двоих 5-летних детей срочно госпитализировали в бессознательном состоянии, сообщает «Комсомольская правда».

Топ-менеджер Мособлгаза умер после отпуска в Египте
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Трагедия случилась в деревне Вахромеево, расположенной в Домодедовском городском округе Подмосковья. Тело топ-менеджера было найдено в одном из частных домов на улице Центральная. Рядом с ним без сознания лежала его 34-летняя жена, а 5-летние близнецы находились в соседней комнате.

«Ни на теле погибшего 34-летнего заместителя генерального директора «Мособлгаза», ни на телах пострадавших жены и детей не обнаружено никаких следов насилия, порядок в доме также нарушен не был. Установлено, что накануне вся семья вернулась с отдыха из Египта, где находились с 5 по 15 ноября. Предварительно, вся семья могла отравиться неизвестным веществом.» - добавил источник.

На данный момент на месте происшествия работает полиция. Оперативники рассматривают все версии случившегося. Из комнаты, в которой умер мужчина, были изъяты несколько бутылок из под разных крепких алкогольных напитков, а также кальян и пачки из под табака. Согласно одной из версий, семья могла привезти из Египта какой-то продукт ненадлежащего качества и отравиться им.

Происшествия,Комсомольская правда,
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