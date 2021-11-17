Туристы расстреляли человека в Москве

В центре Москвы двое приезжих ограбили мужчину, который угостил их алкоголем. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, после того как он попытался потребовать назад украденные деньги, его ударили по лицу, а после выстрелили из пневматического пистолета.

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Инцидент произошел на Верхней Сыромятнической улице. 28-летний приезжий из ближнего зарубежья познакомился с двумя мужчинами и угостил их алкогольными напитками. Через некоторое время один из злоумышленников, якобы прощаясь, обнял потерпевшего и вытащил из кармана его брюк деньги.

Когда потерпевший потребовал вернуть ему украденные из одежды средства, злоумышленники сначала ударили мужчину по лицу, а после выстрелили в него из пневматического пистолета и скрылись.