Туристы расстреляли человека в Москве

В центре Москвы двое приезжих ограбили мужчину, который угостил их алкоголем. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве, после того как он попытался потребовать назад украденные деньги, его ударили по лицу, а после выстрелили из пневматического пистолета.
Инцидент произошел на Верхней Сыромятнической улице. 28-летний приезжий из ближнего зарубежья познакомился с двумя мужчинами и угостил их алкогольными напитками. Через некоторое время один из злоумышленников, якобы прощаясь, обнял потерпевшего и вытащил из кармана его брюк деньги.
Когда потерпевший потребовал вернуть ему украденные из одежды средства, злоумышленники сначала ударили мужчину по лицу, а после выстрелили в него из пневматического пистолета и скрылись.
Полицейским удалось установить личность подозреваемых, которые тоже оказались мигрантами — одному из них было 27 лет, а другому 33 года. Возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК РФ («Разбой»), злоумышленники заключены под стражу.