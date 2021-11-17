В Приморье по подозрению в педофилии задержан депутат Законодательного собрания от партии КПРФ Артем Самсонов. В квартире народного избранника во Владивостоке проводится обыск. Кадры у жилища подозреваемого публикует Telegram-канал «Говорит Москва».