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Появилось видео с места задержания депутата от КПРФ в Приморье

Александр Кузьмин
43 минуты назад

В Приморье по подозрению в педофилии задержан депутат Законодательного собрания от партии КПРФ Артем Самсонов. В квартире народного избранника во Владивостоке проводится обыск. Кадры у жилища подозреваемого публикует Telegram-канал «Говорит Москва».

Как передает информационное агентство ТАСС со ссылкой на помощника депутата Юрия Кучина, уголовное дело возбуждено за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Самсонов является депутатом Заксобрания Приморского края с 2011 года.

Происшествия,Криминал,Видео,Юрий Кучин,Артем Самсонов,КПРФ,ИТАР-ТАСС,
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