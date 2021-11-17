При пожаре в доме под Воронежем погибли пять человек

Пожар в жилом доме, в результате которого погибли пять человек, произошел в селе Костово Ольховатского района Воронежской области. Об этом ТАСС в среду сообщил дежурный пожарной части №46 Государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района.
"Нашли тела четверых детей и женщины, очевидно, их матери. Сейчас идет разбор завалов, под ними могут быть еще люди", - сообщила собеседница агентства.
Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Костово поступило в 06:35 мск, пожар потушили. Известно, что в доме жила многодетная семья.
Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК по Воронежской области, следователи работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства случившегося. Количество пострадавших уточняется.