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При пожаре в доме под Воронежем погибли пять человек

ТАССиещё 3
17 минут назад

Пожар в жилом доме, в результате которого погибли пять человек, произошел в селе Костово Ольховатского района Воронежской области. Об этом ТАСС в среду сообщил дежурный пожарной части №46 Государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района.

При пожаре в доме под Воронежем погибли пять человек
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

"Нашли тела четверых детей и женщины, очевидно, их матери. Сейчас идет разбор завалов, под ними могут быть еще люди", - сообщила собеседница агентства.

Сообщение о пожаре в жилом доме в селе Костово поступило в 06:35 мск, пожар потушили. Известно, что в доме жила многодетная семья.

Как уточнили ТАСС в следственном управлении СК по Воронежской области, следователи работают на месте происшествия, выясняют обстоятельства случившегося. Количество пострадавших уточняется.

Происшествия,СКР,ИТАР-ТАСС,
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