Россиянин сжег пункт вакцинации от COVID-19

В Абакане (Республика Хакасия) местного жителя осудили на два года условно за поджог временного пункта вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Абаканского городского суда.

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Обвинению удалось доказать, что Павел Тюренев, будучи пьяным, в июле 2021 года облил бензином оборудование временного пункта вакцинации, развернутого войсковой частью № 86000.

«Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, поднес зажигалку к разлитому бензину», — сказано в сообщении суда.

В результате сгорели две палатки и рекламный баннер. Задержал его военнослужащий, охранявший пункт.

Тюренев согласился возместить ущерб. Его обязали выплатить 1,23 миллиона рублей.

Telegram-канал Mash Siberia выяснил, что поджигатель был антиваксером и публиковал в соцсетях видео о вреде прививок.