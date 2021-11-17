Россиянин сжег пункт вакцинации от COVID-19

В Абакане (Республика Хакасия) местного жителя осудили на два года условно за поджог временного пункта вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Абаканского городского суда.
Обвинению удалось доказать, что Павел Тюренев, будучи пьяным, в июле 2021 года облил бензином оборудование временного пункта вакцинации, развернутого войсковой частью № 86000.
«Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, поднес зажигалку к разлитому бензину», — сказано в сообщении суда.
В результате сгорели две палатки и рекламный баннер. Задержал его военнослужащий, охранявший пункт.
Тюренев согласился возместить ущерб. Его обязали выплатить 1,23 миллиона рублей.
Telegram-канал Mash Siberia выяснил, что поджигатель был антиваксером и публиковал в соцсетях видео о вреде прививок.