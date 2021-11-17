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Россиянина осудили за поджог пункта вакцинации

Lenta.ru
45 минут назад

В Абакане (Республика Хакасия) местного жителя осудили на два года условно за поджог временного пункта вакцинации. Об этом сообщила пресс-служба Абаканского городского суда.

Россиянин сжег пункт вакцинации от COVID-19
Фото: Кадр: Mash SiberiaКадр: Mash Siberia

Обвинению удалось доказать, что Павел Тюренев, будучи пьяным, в июле 2021 года облил бензином оборудование временного пункта вакцинации, развернутого войсковой частью № 86000.

«Предвидя неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желая их наступления, поднес зажигалку к разлитому бензину», — сказано в сообщении суда.

В результате сгорели две палатки и рекламный баннер. Задержал его военнослужащий, охранявший пункт.

Тюренев согласился возместить ущерб. Его обязали выплатить 1,23 миллиона рублей.

Telegram-канал Mash Siberia выяснил, что поджигатель был антиваксером и публиковал в соцсетях видео о вреде прививок.

16 ноября сообщалось, что в городе Тихвине Ленинградской области угнали мобильный пункт вакцинации от COVID-19. Мишенью преступников стал грузовой автомобиль «ГАЗон NEXT», стоявший на территории местной районной больницы. На его борту нанесена надпись «Медицинская служба», а также наклеена агитация с призывами сделать прививку. Несмотря на то что машина оборудована системой слежения, обнаружить ее пока не удалось. Автомобиль стоимостью четыре миллиона рублей оказался не застрахован по ОСАГО и КАСКО.
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