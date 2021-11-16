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В Казани 11 студентов отравились метанолом

Елена Прошина
32 минуты назад

В Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 в Казани поступило 11 человек 1999-2000 годов рождения. У всех студентов диагностировали отравление метиловым спиртом. Об этом сообщает «Татар-информ».

Массовое отравление метанолом: В Казани 11 студентов оказались в больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, молодые люди выпивали большой компанией, отмечая день рождение одного из них. Алкоголь студенты купили с рук в пятилитровом баллоне. Среди пострадавших оказались также жители Башкирии, учащиеся в вузах Казани.

«Одиннадцать человек обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов», — подтвердили информацию «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Старший помощник прокурора республики Руслан Галиев отметил, что надзорное ведомство уже начало проверку информации об отравлении студентов в Казани.

Ранее случаи отравления поддельным алкоголем, в том числе с летальным исходом, в России также фиксировали на Урале, в Москве, Курганской и Оренбургской областях. На фоне данных инцидентов в Госдуме выступили с инициативой ужесточить ответственность за массовое отравление суррогатом до 20 лет лишения свободы.

Происшествия,Руслан Галиев,Минздрав РФ,Госдума,Татар-Информ,
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