Массовое отравление метанолом: В Казани 11 студентов оказались в больнице

В Центр острых отравлений городской клинической больницы №7 в Казани поступило 11 человек 1999-2000 годов рождения. У всех студентов диагностировали отравление метиловым спиртом. Об этом сообщает «Татар-информ».

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По данным агентства, молодые люди выпивали большой компанией, отмечая день рождение одного из них. Алкоголь студенты купили с рук в пятилитровом баллоне. Среди пострадавших оказались также жители Башкирии, учащиеся в вузах Казани.

«Одиннадцать человек обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы №7. Трое из них находятся в тяжелом состоянии. Врачи-токсикологи борются за жизни всех поступивших пациентов», — подтвердили информацию «Татар-информ» в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Старший помощник прокурора республики Руслан Галиев отметил, что надзорное ведомство уже начало проверку информации об отравлении студентов в Казани.