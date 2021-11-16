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К украинскому депутату-оппозиционеру пришли с обыском силовики

Свободная пресса
1 час назад

Сотрудники украинских правоохранительных служб пришли утром 16 ноября с обыском к депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве.

К поздравившему Путина депутату Рады пришли силовики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кивы, на сегодняшний день он является фигурантом нескольких уголовных дел: за поздравление с днём рождения президента РФ Владимира Путина, за празднование годовщины ликвидации нацистского преступника Бандеры и за «шапку с красной звездой». Обыск проводят сотрудники Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований.

«Надуманные, придуманные статьи. То есть, статья Конституции, о том, что каждый человек имеет право на своё мнение — в нашей стране не работает", - приводит его слова «Страна».

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Ранее "СП" сообщала, что Кива поздравил Путина с днём рождения, и после этого стал фигурантом уголовного дела.

Происшествия,В мире,Илья Кива,Владимир Путин,Верховная Рада,Генпрокуратура РФ,
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