К поздравившему Путина депутату Рады пришли силовики

Сотрудники украинских правоохранительных служб пришли утром 16 ноября с обыском к депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве .

По словам Кивы, на сегодняшний день он является фигурантом нескольких уголовных дел: за поздравление с днём рождения президента РФ Владимира Путина, за празднование годовщины ликвидации нацистского преступника Бандеры и за «шапку с красной звездой». Обыск проводят сотрудники Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований.