К поздравившему Путина депутату Рады пришли силовики

Сотрудники украинских правоохранительных служб пришли утром 16 ноября с обыском к депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илье Киве.
По словам Кивы, на сегодняшний день он является фигурантом нескольких уголовных дел: за поздравление с днём рождения президента РФ Владимира Путина, за празднование годовщины ликвидации нацистского преступника Бандеры и за «шапку с красной звездой». Обыск проводят сотрудники Генпрокуратуры и Государственного бюро расследований.
«Надуманные, придуманные статьи. То есть, статья Конституции, о том, что каждый человек имеет право на своё мнение — в нашей стране не работает", - приводит его слова «Страна».
Ранее "СП" сообщала, что Кива поздравил Путина с днём рождения, и после этого стал фигурантом уголовного дела.