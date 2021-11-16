Из-за задымления в российской шахте эвакуировали горняков

В шахте «Алардинская» в Кузбассе из-за сигнала о задымлении эвакуировали горняков. Об этом сообщил источник ТАСС в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, на место уже выехала военизированная горноспасательная часть.
Источник добавил, что на момент задымления в шахте находились 285 российских рабочих.
Позднее в пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что пострадавших при задымлении шахты нет. Там добавили, что ведомство начало проверку.
Ранее на заводе по производству пороха в поселке Лесное под Рязанью произошел взрыв. В результате погибли все работники, которые находились в здании — 17 человек. Единственный выживший при взрыве скончался в российской больнице.