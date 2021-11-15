Адвокат назвала причину смены показаний у сбившей детей студентки

Адвокат потерпевшей стороны по делу о сбитых студенткой детях в Москве Ольга Сбитнева в беседе с «РЕН ТВ» объяснила, почему виновница инцидента Валерия Башкирова меняла показания. По словам юриста, девушка делала это специально, чтобы смягчить наказание.
ДТП произошло 16 июля. Находившаяся за рулем Mazda, восемнадцатилетняя студентка Валерия Башкирова сбила на зебре троих детей, которые в тот момент переходили вместе с мамой и бабушкой дорогу. В результате полученных травм в больнице скончались малыши четырех и пяти лет. В живых осталась только девятимесячная девочка.
Суд вынес Башкировой обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц. Девушка признала свою вину, при этом в начале она утверждала, что отвлеклась на телефон, но позднее стала винить во всем яркое солнце и «какой-то грузовик на дороге».
«Мы шли по тому, чтобы суд исследовал все обстоятельства дела. И мы действительно довольны судебным разбирательством. Потому что оно прошло с соблюдением, в принципе, всех требований закона. И справедливо. Очень много обстоятельств нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Наконец-то мы выяснили, почему подсудимая Башкирова где-то непоследовательно давала показания, меняла. Она делала это специально, чтобы смягчить наказание», — приводит слова Сбитневой «РЕН ТВ».
Адвокат отметила, что линия защиты надеется на полное признание вины и раскаяние. При этом позиция Башкировой осталась прежней — ее ослепило солнце, но превышение скорости девушка подтверждает. Также Сбитнева подчеркнула, что защита студентки просит смягчить приговор, уменьшив срок или отправив ее отбывать его в колонию-поселение.