Адвокат назвала причину смены показаний у сбившей детей студентки

Адвокат потерпевшей стороны по делу о сбитых студенткой детях в Москве Ольга Сбитнева в беседе с «РЕН ТВ» объяснила, почему виновница инцидента Валерия Башкирова меняла показания. По словам юриста, девушка делала это специально, чтобы смягчить наказание.

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ДТП произошло 16 июля. Находившаяся за рулем Mazda, восемнадцатилетняя студентка Валерия Башкирова сбила на зебре троих детей, которые в тот момент переходили вместе с мамой и бабушкой дорогу. В результате полученных травм в больнице скончались малыши четырех и пяти лет. В живых осталась только девятимесячная девочка.

Суд вынес Башкировой обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц. Девушка признала свою вину, при этом в начале она утверждала, что отвлеклась на телефон, но позднее стала винить во всем яркое солнце и «какой-то грузовик на дороге».

«Мы шли по тому, чтобы суд исследовал все обстоятельства дела. И мы действительно довольны судебным разбирательством. Потому что оно прошло с соблюдением, в принципе, всех требований закона. И справедливо. Очень много обстоятельств нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Наконец-то мы выяснили, почему подсудимая Башкирова где-то непоследовательно давала показания, меняла. Она делала это специально, чтобы смягчить наказание», — приводит слова Сбитневой «РЕН ТВ».