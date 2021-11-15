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Адвокат назвала причину смены показаний у сбившей детей студентки

Елена Прошина
29 минут назад

Адвокат потерпевшей стороны по делу о сбитых студенткой детях в Москве Ольга Сбитнева в беседе с «РЕН ТВ» объяснила, почему виновница инцидента Валерия Башкирова меняла показания. По словам юриста, девушка делала это специально, чтобы смягчить наказание.

Адвокат назвала причину смены показаний у сбившей детей студентки
Фото: СоцсетиСоцсети

ДТП произошло 16 июля. Находившаяся за рулем Mazda, восемнадцатилетняя студентка Валерия Башкирова сбила на зебре троих детей, которые в тот момент переходили вместе с мамой и бабушкой дорогу. В результате полученных травм в больнице скончались малыши четырех и пяти лет. В живых осталась только девятимесячная девочка.

Суд вынес Башкировой обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее за собой смерть двух и более лиц. Девушка признала свою вину, при этом в начале она утверждала, что отвлеклась на телефон, но позднее стала винить во всем яркое солнце и «какой-то грузовик на дороге».

«Мы шли по тому, чтобы суд исследовал все обстоятельства дела. И мы действительно довольны судебным разбирательством. Потому что оно прошло с соблюдением, в принципе, всех требований закона. И справедливо. Очень много обстоятельств нашли свое подтверждение в ходе судебного разбирательства. Наконец-то мы выяснили, почему подсудимая Башкирова где-то непоследовательно давала показания, меняла. Она делала это специально, чтобы смягчить наказание», — приводит слова Сбитневой «РЕН ТВ».

Адвокат отметила, что линия защиты надеется на полное признание вины и раскаяние. При этом позиция Башкировой осталась прежней — ее ослепило солнце, но превышение скорости девушка подтверждает. Также Сбитнева подчеркнула, что защита студентки просит смягчить приговор, уменьшив срок или отправив ее отбывать его в колонию-поселение.

Происшествия,Валерия Башкирова,Ольга Сбитнева,РЕН ТВ,
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