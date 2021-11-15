Стали известны детали гибели организатора концертов Бузовой

Причиной гибели в Танзании организатора концертов Ольги Бузовой и Элджея Никиты Труханова могло стать отравление.

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Как сообщает «Комсомольская правда», танзанийские полицейские, осматривая гостиничный номер, в котором жил Труханов с женой, сыном и дочерью, пришли к выводу, что накануне вечером супругов сильно тошнило.

Утром 14 ноября 8-летний сын Труханова не смог разбудить родителей и позвонил дяде, который, в свою очередь, поднял тревогу и вызвал в номер персонал отеля. 34-летний Никита Труханов, известный в шоу-бизнесе под псевдонимом Никита Краш, оказался мертв. Его жена находится в коме, ее доставили в больницу.

Источник издания также рассказал, что семья Трухановых находилась на отдыхе без страховки. Для решения вопросов по транспортировке тела в Танзанию вылетел брат жены погибшего. Друзья и родственники объявили сбор денег.