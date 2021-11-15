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Адвоката журналиста Ивана Сафронова объявили в розыск

News.ruиещё 3
1 час назад

Адвоката советника главы Роскосмоса и бывшего журналиста Ивана Сафронова Ивана Павлова (признан властями РФ иноагентом) объявило в розыск МВД РФ. Это следует из базы данных ведомства. Ранее адвокат заявлял, что проходит по делу о разглашении данных предварительного расследования.

Адвоката журналиста Ивана Сафронова объявили в розыск
Фото:  Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в ответе на соответствующий запрос в базе.

При этом сама статья не указана. Однако известно, что в отношении Павлова возбуждено дело по статье 310 УК РФ «Разглашение данных предварительного расследования». Как он сам рассказал, обвинение касается дела бывшего журналиста «Коммерсанта» Ивана Сафронова, которого он защищает. Адвоката обвиняют в передаче изданию «Ведомости» копии постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого по делу о госизмене, а также то, что Павлов рассказал журналистам о появлении в деле его подзащитного секретного свидетеля.

В сентябре юрист покинул Россию и перебрался в Грузию, потому что ему, по его словам, не давали работать.

Накануне Министерство юстиции внесло в список СМИ — иностранных агентов нескольких членов правозащитного объединения «Команда 29», включая экс-руководителя организации Ивана Павлова.

В свою очередь Сафронова недавно заподозрили в сотрудничестве с военной разведкой Японии. Об этом «Интерфаксу» заявил информированный источник. Журналист находится под арестом с 7 июля 2020 года. Его обвиняют в связях с одной из спецслужб НАТО и передаче секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности России.

Происшествия,Иван Сафронов,Иван Павлов,Минюст РФ,Роскосмос,НАТО,МВД,Ведомости,Интерфакс,
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