МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны» Верзилова

МВД объявило в розыск по подозрению в уголовном преступлении основателя «Медиазоны» Петра Верзилова, следует из базы розыска ведомства.
«Верзилов Петр Юрьевич, 25.10.1987 года рождения, разыскивается по статье УК», – передает ТАСС сообщение в базе розыска МВД, подробности не уточняются.
Между тем, как рассказал его адвокат Леонид Соловьев, Верзилов объявлен в розыск по делу о сокрытии сведений о наличии у него второго гражданства.
«Дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, длится уже более года. Это дело о том, что он якобы не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады. Хочу подчеркнуть, что ему не грозит наказание в виде реального лишения свободы, наказание, которое ему могут назначить – это штраф или обязательные работы. Но, тем не менее, в розыск объявить человека по данному делу можно», – сказал Соловьев.
Петр Верзилов создатель интернет-СМИ «Медиазона». Он был участником групп «Война» и Pussy Riot. Во время финала чемпионата мира по футболу 15 июля 2018 года в Москве Верзилов и три активистки Pussy Riot выбежали на поле в форме сотрудников полиции, за что были привлечены к административной ответственности.
В конце сентября Министерство юстиции включило в реестр иноагентов журналистов «Медиазоны», включая Петра Верзилова.