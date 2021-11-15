МВД объявило в розыск издателя «Медиазоны» Верзилова

«Дело, по которому Верзилов объявлен в розыск, длится уже более года. Это дело о том, что он якобы не предоставил сведения о наличии у него гражданства Канады. Хочу подчеркнуть, что ему не грозит наказание в виде реального лишения свободы, наказание, которое ему могут назначить – это штраф или обязательные работы. Но, тем не менее, в розыск объявить человека по данному делу можно», – сказал Соловьев.