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Возбуждено дело после взрыва на НЛМК в Липецке

Lenta.ruиещё 3
56 минут назад

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после взрыва на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) в Липецке, в результате которого пострадала женщина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Возбуждено дело после взрыва на НЛМК в Липецке
Фото: Вести. ЛипецкВести. Липецк

Расследование ведется по статье 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По данным следствия, вечером 14 ноября на угольном складе НЛМК произошло возгорание из-за нарушения требований промышленной безопасности. Произошло обрушение кровли по всему периметру здания — это две тысячи квадратных метров. В результате ЧП пострадала женщина, работавшая машинистом углеподготовительного цеха. Она с ожогами более 50 процентов тела была госпитализирована.

Следователи устанавливают обстоятельства ЧП и определяют степень причастности к нему должностных лиц, ответственных за соблюдение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Происшествия,Новолипецкий металлургический комбинат,СКР,
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