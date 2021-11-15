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Основателя группы «Ногу свело!» обстреляли в центре Москвы

Елена Прошина
1 час назад

Неизвестный выстрелил в лицо из газового пистолета основателю группы «Ногу свело!» Антону Якомульскому в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал «112», барабанщик шел ночью по улице вместе с супругой, когда к ним подошел мужчина.

Основателя «Ногу свело!» обстреляли в центре Москвы
Фото: ВконтактеВконтакте

«Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н- ролл»», — рассказал музыкант.

Врачи диагностировали у Якомульского химический ожог глаза. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, что в сентябре лидер группы «25/17» Андрей Поздноухов, также известный как «Бледный», получил ранение из травматического пистолета на площади Тверской Заставы. Госпитализация музыканту не потребовалась и он самостоятельно отправился домой.

Позднее по факту стрельбы возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Выяснилось, что в музыканта трижды выстрелил 18-летний Сергей Короленков. Причиной стрельбы стал конфликт между компанией музыканта и студента, последний якобы защищался от Поздноухова. Кроме того, оружие оказалось не травматическим, а газовым.

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