Основателя «Ногу свело!» обстреляли в центре Москвы

Неизвестный выстрелил в лицо из газового пистолета основателю группы «Ногу свело!» Антону Якомульскому в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал «112», барабанщик шел ночью по улице вместе с супругой, когда к ним подошел мужчина.

Фото: Вконтакте Вконтакте

«Какой-то идиот наехал на мою жену. Заступился. Получил выстрел в лицо из газового пистолета. Неприятно. Полиция, скорая, все по полной. Вот это рок-н- ролл»», — рассказал музыкант.

Врачи диагностировали у Якомульского химический ожог глаза. Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Напомним, что в сентябре лидер группы «25/17» Андрей Поздноухов, также известный как «Бледный», получил ранение из травматического пистолета на площади Тверской Заставы. Госпитализация музыканту не потребовалась и он самостоятельно отправился домой.