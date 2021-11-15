Пожар после взрыва на металлургическом комбинате в Липецке сняли на видео

На Новолипецком металлургическом комбинате произошел взрыв, который привел к сильному пожару и обрушению кровли. Видео публикует telegram-канал «Shot».

На кадрах видно, как пламя пожара освещает часть города. Сообщается, что в результате взрыва пострадала женщина-рабочая. Ее извлекли из-под завалов и госпитализировали. По предварительным данным произошло обрушение кровли на площади 2 тысячи квадратных метров.