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В МЧС озвучили масштаб разрушений после ЧП на предприятии в Липецке

ТК «Звезда»иещё 6
58 минут назад

Площадь разрушений после ЧП на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке составляет 250 квадратных метров. Спасательные работы на месте завершены, сообщил журналистам старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Липецкой области подполковник внутренний службы Денис Корольков.

В МЧС озвучили масштаб разрушений после ЧП в Липецке
Фото:  lipetsk.nlmk.com lipetsk.nlmk.com

«По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение стены и кровли на общей площади около 250 квадратных метров, технологический процесс предприятия не нарушен», - цитирует его ТАСС.

Корольков уточнил, что по состоянию на 23.30 мск аварийно-спасательные работы завершены. Восстановление разрушенного склада будет выполняться собственными силами предприятия, заключил он.

Хлопок с последующем возгоранием произошел на угольном складе комбината в 21.30. С пожаром удалось справиться за 15 минут. Из-под завалов здания извлекли пострадавшую сотрудницу предприятия, она госпитализирована. По факту инцидента ведут проверку прокуратура и следственное управление СК РФ по Липецкой области.

Происшествия,Новолипецкий металлургический комбинат,Генпрокуратура РФ,МЧС,СКР,ИТАР-ТАСС,
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