В МЧС озвучили масштаб разрушений после ЧП в Липецке

Площадь разрушений после ЧП на складе Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) в Липецке составляет 250 квадратных метров. Спасательные работы на месте завершены, сообщил журналистам старший оперативный дежурный ГУ МЧС России по Липецкой области подполковник внутренний службы Денис Корольков.

Фото: lipetsk.nlmk.com lipetsk.nlmk.com

«По прибытии было установлено, что произошло частичное обрушение стены и кровли на общей площади около 250 квадратных метров, технологический процесс предприятия не нарушен», - цитирует его ТАСС.

Корольков уточнил, что по состоянию на 23.30 мск аварийно-спасательные работы завершены. Восстановление разрушенного склада будет выполняться собственными силами предприятия, заключил он.