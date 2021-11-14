Пожар после взрыва на заводе НЛМК в Липецке попал на видео

В соцсетях распространяется видео пожара на заводе металлургической компании НЛМК в Липецке. Ролик опубликовал телеграм-канал Mash. По его данным, пожар длится больше часа.

Возгорание произошло в результате взрыва в одном из цехов завода.

Как пишет РИА Новости, в результате взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован.

"Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада", - приводит ТАСС слова своего источника.

Издание уточняет, что внутри склада могут находиться люди.