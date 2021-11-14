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Пожар после взрыва на заводе НЛМК в Липецке попал на видео

Елена Прошина
35 минут назад

В соцсетях распространяется видео пожара на заводе металлургической компании НЛМК в Липецке. Ролик опубликовал телеграм-канал Mash. По его данным, пожар длится больше часа.

Возгорание произошло в результате взрыва в одном из цехов завода.

Как пишет РИА Новости, в результате взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован.

"Произошло загорание конвейера углеподготовки на складе угля. Прибывшие пожарные возгорание не обнаружили, найдены следы взрыва. Частично повреждена кровля склада", - приводит ТАСС слова своего источника.

Издание уточняет, что внутри склада могут находиться люди.

На заводе НЛМК в Липецке прогремел взрыв

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорая и полиция.

Происшествия,Видео,Новолипецкий металлургический комбинат,МЧС,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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