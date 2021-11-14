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В Екатеринбурге пропала школьница

Свободная пресса
2 часа назад

В Екатеринбурге ищут пропавшую девочку 2012 года рождения. Отмечается, что ребенок гулял в районе Химмаш и не вернулся домой.

В Екатеринбурге пропала школьница
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщают «Известия», родители школьницы обратились в полицию. Волонтеры вместе с сотрудниками правоохранительных органов будут исследовать район.

Поисково-спасательный отряд сообщает приметы пропавшей девочки. Рост школьницы 145 сантиметров, телосложение худощавое. Глаза у ребенка карие, волосы каштановые. Девочка была одета в темно-синий пуховик с капюшоном, розовую кофту, спортивные штаны с белой полоской, серые колготки, золотистые полусапоги. На ней была также серая вязаная шапка с помпоном.

Ранее "СП" писала, что в Южно-Сахалинске сверстники избили 15-летнего подростка за общение с мальчиком, с которым у них был конфликт.

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