В Екатеринбурге пропала школьница

В Екатеринбурге ищут пропавшую девочку 2012 года рождения. Отмечается, что ребенок гулял в районе Химмаш и не вернулся домой.

Как сообщают «Известия», родители школьницы обратились в полицию. Волонтеры вместе с сотрудниками правоохранительных органов будут исследовать район.

Поисково-спасательный отряд сообщает приметы пропавшей девочки. Рост школьницы 145 сантиметров, телосложение худощавое. Глаза у ребенка карие, волосы каштановые. Девочка была одета в темно-синий пуховик с капюшоном, розовую кофту, спортивные штаны с белой полоской, серые колготки, золотистые полусапоги. На ней была также серая вязаная шапка с помпоном.